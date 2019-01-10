Sobadan zehirlenen anne öldü, 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Halfeti ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne Hacer Karadağ (53) hayatını kaybetti, 2 çocuğu ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Aşağıgöklü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Karadağ ailesinin yakınları ziyaret için geldiği evin kapısını çaldı. Işıkların açık olduğunu gören yakınları kapıyı açan olmayınca şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler, çilingir yardımıyla girdiği evde anne Hacer Karadağ ile oğulları Şerif (16) ve Halil Karadağ\'ı (13) yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri anne Hacer Karadağ\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler sobadan sızan gazdan zehirlendikleri düşünülen çocukları Halfeti Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil Servis\'te tedaviye alınan çocukların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Hacer Karadağ\'ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Kamyon şoförü baba Hasan Karadağ\'ın ise İstanbul’a yük götürdüğü olay sırasında yolda olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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