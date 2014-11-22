Sobadan zehirlenen 5 Suriyeli çocuk öldü!

Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde 5 Suriyeli çocuk, odanın içerisine koydukları soba kovasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

Yeni Mahalle'de oturan ve gündelik işlerde çalışan Suriyeli ailenin büyükleri dün gece bir odada kalırken, yaşları 7 ile 19 arasında değişen 5 çocukları ise başka bir odada kaldı. Büyüklerin odasında yakılan sobanın kovası, içerisinde kömürler sönmeden çıkartılarak, üşümesinler diye çocukların kaldığı odanın ortasına konuldu.

Sabah saatlerinde Suriyeli 5 çocuğun, karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olarak cesetleri bulundu.