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Yaşam

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti

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20 Aralık 2021 12:30

Aydın'ın Söke ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Yılmaz Bayraktar ile eşi Zeynep Bayraktar yaşamını yitirdi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Bolu Sokak'ta tek katlı evde meydana geldi. Yılmaz Bayraktar (74) ve Zeynep Bayraktar (69) çifti, soba yanan odada uyudu. Bir süre sonra diğer odalara yayılan dumanı fark eden yakınları çifti uyandırmaya çalıştı ancak tepki alamayınca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayraktar çiftinin sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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