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Sobadan sızan gazdan zehirlenen dede ve torunu öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Nihat Terzi (62) ile torunu Sertuğ Terzi (7) yaşamlarını yitirirken, 6 kişi de hastanede tedaviye alındı

31 Aralık 2017 18:28

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Nihat Terzi (62) ile torunu Sertuğ Terzi (7) yaşamlarını yitirirken, 6 kişi de hastanede tedaviye alındı.
Olay, Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi\'nde Terzi ailesine ait evde meydana geldi. Sabah uyanan Sevim Terzi (54), evdeki kokuyu fark ederek, 112 Acil Komuta Merkezi\'ne durumu bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen Nihat Terzi, eşi Sevim Terzi, oğlu Sedat Terzi (38), gelini Aynur Terzi (36), torunları Sertuğ (7), Eymen (2), Ege (8) ile Melisa\'ya (1) ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan 8 kişiden Nihat Terzi ile Sertuğ Terzi yaşamını yitirdi. 6 kişinin hastanedeki tedavisi devam ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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