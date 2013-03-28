Sobadan sızan gaz 5 can aldı

Sivas ve Kocaeli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı ölümlere neden oldu. Gebze'de 82 yaşındaki kadın ve 2 engelli kızı, Sivas'ta ise 68 yaşındaki Celal ve 67 yaşındaki Döne Nebioğlu çifti sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Türkiye'nin iki farklı kentinde sobadan sızan gazdan zehirlenen toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Sultangazi Mahallesi'nde ikamet eden Özgür Aslan, aynı binada oturan babaannesi Refike Aslan'ı (82) ziyaret etmek istedi.

Babaannesinin kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarı alarak içeri giren Aslan, babaannesi ile engelli olduğu öğrenilen halaları Aynur (45) ve Emine Aslan'ı (39) evde hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Refike Aslan ile kızları Aynur ve Emine Aslan'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirledi.

Anne ile iki kızının cesedi, yapılan incelemelerin ardından Gebze Merkez Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Yaşlı çift karbonmonoksit kurbanı

Diğer zehirlenme haberi ise Sivas'tan geldi. Gültepe Mahallesi 28. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda yaşayan Celal (68) ve Döne Nebioğlu (67) çiftinden haber alamayan alt kattaki kiracıları polise haber verdi.

Çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve giren polis ekipleri, yaşlı çiftin cesetleriyle karşılaştı. Celal ve Döne Nebioğlu'nun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Cesetler, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftin oğulları Murat Nebioğlu'nun Çorum'un Osmancık ilçesinin emniyet müdürü olduğu öğrenildi.