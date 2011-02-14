-SOBADAN 6 KİŞİ ZEHİRLENDİ MUŞ (A.A) - 14.02.2011 - Muş'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle aynı aileden 6 kişi zehirlendi. Selahattin Uçar, Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan evinde sabah saatlerinde yarı baygın bir şekilde uyandı. Uçar, eşi ve dört çocuğunun durumundan şüphelenerek durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından, Uçar ile eşi Melike Türker ile çocukları Mustafa, Mücahit, Muhammet ve Zeynep, Muş Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Muş'taki hastanelerde tedavi altına alınan Uçar ailesinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.