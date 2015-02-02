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Yaşam

Soba zehirlenmesi bir aileyi yok etti!

Evde yapılan incelemede üç kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği anlaşıldı

02 Şubat 2015 01:50

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Yasemin (11), Yunus Emre (14) ve Yasin Kostak (16) kardeşler yaşamını yitirirken, durumu ağır olan anne Fatma Kostak ise hastanede tedavi altına alındı.

Selçuklu Mahallesi’nde oturan mermer ocağı işçisi Mehmet Kostak, öğle saatlerinde ailesinden haber alamayınca yakınlarını arayarak evi kontrol etmelerini istedi. Doğan Haber Ajansı’ndan Onur Bayram’ın haberine göre, zili çalmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine Kostak’ın yakınları kapıyı kırarak içeri girdi. 39 yaşındaki Fatma Kostak’ı ve çocuklarını evde baygın halde bulan yakınları polise haber verdi. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri Yasemin, Yunus Emre ve Yasin Kostak kardeşlerin öldüğünü belirledi. Güçlükle nefes alabilen anne Fatma Kostak ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde götürüldü.

Evde yapılan incelemede üç kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Kostak kardeşlerin cesedi İscehisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

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