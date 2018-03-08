Soba satacağı hurdacıyı ücret tartışmasında başını duvara vurarak öldürdü

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da İmam Alp (49), kullanmadığı sobayı satmak için evine çağırdığı hurdacı Erdan Dalhan’ı (39), çıkan tartışmada başını duvara vurarak öldürdü. Dalhan’ın (39) cebindeki parasını da aldığı iddia edilen Alp, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi Selimzade Caddesi 21 nolu evde meydana geldi. İmam Alp, kullanmadığı sobayı satmak için hurdacı Erdan Dalhan’ı evine çağırdı. Burada, Dalhan ile İmam Alp arasında ücret konusunda çıktığı tahmin edilen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada İmam Alp, Dalhan\'ı öldürdü, ardından da evden kaçtı. İmam Alp\'in ismi açıklanmayan arkadaşı, eve geldiğinde Erdan Dalhan\'ı kanlar içinde yerde yatarken bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi Erdan Dalhan\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erdan Dalhan\'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan otopside, İmam Alp\'in Dalhan\'ı başını duvara vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan İmam Alp\'in, Erdan Dalhan\'ın cebindeki parasını da aldığı öne sürüldü.

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