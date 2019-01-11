Soba patlamasında yaralanan 2 işçi İzmir'e sevk edildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'un Bucak ilçesindeki mermer fabrikasında kullanılmış yağların yakıldığı sobanın patlaması sonucu yaralanan 6 işçiden Hüseyin T. ve Zeynep A., ambulans uçakla İzmir\'e sevk edildi. Vücutlarında yanıklar bulunan 2 işçi, buradaki yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Bucak Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki mermer fabrikasında dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, kullanılmış yağların yakılmasıyla ısıtma sağlayan soba henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Sobanın içindeki kızgın yağların üzerlerine sıçradığı işçiler Makbule K., Bedriye G., Hüseyin T., Zeynep A., Ali A. ve Mehmet G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçiler, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

İZMİR\'E SEVK EDİLDİLER

Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılardan Hüseyin T. ve Zeynep A.\'nın, Bucak Devlet Hastanesi\'ndeki müdahalelerinin ardından donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine 2 yaralı, gece Burdur İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri koordinasyonunda Isparta Süleyman Demirel Havalimanı\'na getirilerek, ambulans uçakla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Hüseyin T. ve Zeynep A.\'nın tedavisine yanık ünitesinde devam edilecek.

Diğer yaralılar Makbule K., Ali A. ve Mehmet G. tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Bedriye G.\'nin tedavisi ise cerrahi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.



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