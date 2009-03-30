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Politika

Soba devrildi, oylar yandı

Yozgat'ta sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında oyların bir bölümü yanınca seçimlerinin yeniden yapılmasına karar verildi.

30 Mart 2009 03:00

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri Beldesi'nde, oylar ayrılırken sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında oyların bir bölümü yanarken, belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimlerinin yeniden yapılmasına karar verildi.

Gülşehri Beldesi Çötelli Mahallesi'nde sandıklarda kullanılan oyların ayrımına geçildi. Oy ayrımı sürerken sınıftaki sobanın devrilmesi üzerine torbaya konulmak istenen oyların bir bölümü yaptı.

Yangın söndürülürken Sorgun İlçe Seçim Kurulu'na bilgi verildi. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu yetkilileri sınıfa gelerek inceleme yaptıktan sonra tutanak tuttu. Toplanan İlçe Seçim Kurulu, Gülşehri Beldesi'nde belirlenecek tarihte yeniden seçim yapılmasına karar verdi. Sınıftaki seçim görevlileri hakkında soruşturma açılırken seçimin ne zaman tekrarlanacağının en kısa sürede açıklanacağı belirtildi.

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