Snyder: BRIC artık demode, Türkiye ilk 10'da yerini alır

Dünyanın en iyi üniversieleri arasında ilk sıralarda yer alan Yale School of Management Dekanı Edward Snyder, Türkiye'nin çoktan BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ülkeleri seviyesine geldiğini belirterek, ''BRIC terminolojisinin genişlemesi için çalışılmalı ve Türkiye de burada yerini almalı'' dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yale School of Management Dekanı Edward Snyder, Türkiye'nin hızla büyüyen ekonomisinin ve olumlu demografik özelliklerinin, küresel değişimde büyük rol oynayacağını vurguladı.

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'nin farklı bir konuma yükseleceğini söyleyen Synder, ''Türkiye'nin önümüzdeki on yıl içerisinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisinde yer alacağına inanıyorum. Türkiye önümüzdeki yıllarda ekonomik olarak da liderlik özelliği gösterecek. Bundan 30 sene öncesinde küresel ekonomide daha çok ABD, Avrupa ve Japonya'nın ağırlığı vardı. Fakat artık bu değişiyor. Dünya daha düz bir hal alıyor'' diye konuştu.

Bunun Türkiye açısından son derece önemli olduğuna dikkati çeken Syndre, ''Türkiye sadece önemli bir ülke değil, çok önemli bir ülke. Dünyanın pivot oyuncularından biri. Türkiye'nin çoktan BRIC ülkeleri seviyesine geldiğini düşünüyorum. BRIC artık biraz demode, güncellenmesi lazım'' değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ekonomisinin BRIC ekonomilerinin ekonomik dinamiklerine sahip olduğunu belirten Synder, ''BRIC terminolojisinin genişlemesi için çalışılmalı ve Türkiye de burada yerini almalı'' dedi.



'Mali uçurumda bir takım konular 2013'e kalacak'



ABD Başkanı Barack Obama'nın, mali uçurum anlaşmasını Noel'den önce yapmak istediğini ifade etmesine rağmen, Snyder, mali uçurumda bu yıl sonuna kadar her konuda uzlaşma sağlanmasının pek mümkün görünmediğini savundu.

Snyder, mali uçurumdaki öngörülerine ilişkin şunları kaydetti:

''ABD'de seçimler sonrasında benim farkettiğim önemli bir farklılık oldu. Büyük işletmelerdeki, kurumlardaki endişe azaldı. Obama hükümetine daha fazla destek vermeye ve özellikle mali uçurum konusunda bir çözüm bulunması için daha fazla yardımcı olmaya başladılar. Bu olumlu bir gelişme. Yine de ben Noel öncesinde planlandığı gibi mali uçurum konusunda tam bir uzlaşmanın sağlanabileceğini düşünmüyorum. Bence mali uçurumda Noel öncesinde kısmi bir uzlaşma gelecek. Bazı konular mecburen çözümlenmesi için 2013 yılına bırakılacak. Kısmi bir uzlaşma bekliyorum.''