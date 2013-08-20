Snowden'a yardım eden gazeteci Greenwald'a misilleme

Eski Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi görevlisi Edward Snowden ile işbirliği yapan Amerikalı gazetecinin arkadaşı terörle mücadele yasası kapsamında Londra hava alanında saatlerce tutuldu.



İngiliz gazetesi Guardian’da çalışan ve Brezilya'da oturan Amerikalı gazeteci Glenn Greenwald’ın birlikte yaşadığı Brezilya vatandaşı David Miranda pazartesi gün Heathrow Havalimanı’nda 9 saat tutulduktan sonra Rio de Janeiro’ya dönebildi.

Greenwald, Miranda’nın havaalanında geçirdiği saatlerde avukatla görüşmesine izin verilmediğini ve görevlilerin cep telefonuna, DVD’lerine ve şifreli veriler içeren stoklama aygıtlarına el koyduğunu belirtti. El konulan aygıtlarda Greenwald’ın Amerikan hükümetinin gözetleme yöntemleriyle ilgili veriler bulunuyordu.

Greenwald Guardian’ın internet sitesine yazdığı yazısında Miranda’nın havalimanında tutulmasının amacının Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi ve İngiltere’deki benzeri istihbarat birimleriyle ilgili araştırma yapan gazetecileri korkutmak olduğunu önesürdü

Brezilya Dışişleri Bakanlığı ise olayla ilgili “ciddi endişe” duyduklarını açıkladı ve yapılanın bir dayanağı olmadığını çünkü terörle mücadele yasasının “hakkında hiçbir suçlama olmayan bir bireyi” hedef alamayacağını savundu.

Uluslararası Af Örgütü de Miranda’nın hak etmediği şekilde “intikam alma” siyasetinin kurbanı olduğunu ve Miranda’nın İngiliz hükümeti için bir tehdit oluşturduğu konusunda herhangi bir dayanak olmadığını bildirdi.