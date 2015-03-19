Snowden: 'Yine olsa yine yaparım'

Halen iki yıl önce iltica ettiği Rusya'da bulunan Edward Snowden, CeBIT'teki konuşmasını video konferans yoluyla yaptı.

ABD'ye dönmek istediğini belirten Snowden, yürürlükteki yasaların adil yargı imkânı sunmadığını söyledi. Snowden, avukatlarıyla ABD'li yetkililerin dönüşüne ilişkin pazarlık yaptıkları iddialarına ilişkin ayrıntı vermekten kaçındı.

İfşaatından ötürü pişmanlık duymadığını belirten Snowden, "Yaptıklarımla hayatımı bitirdiğim doğru. Ama yine olsa, yine yaparım" dedi.

Söyleşinin moderatörü tarafından CeBIT Bilişim Fuarı'na bizzat gelmeye davet edilen Edward Snowden, "Bunu önce Almanya Başbakanı Angela Merkel'e sormalısınız" karşılığını verdi.

Alman hükümetine suçlama

Snowden'ın küresel casusluk programına ilişkin belgeleri teslim ettiği kişilerden ABD'li gazeteci Glenn Greenwald da CeBIT Fuarı'nda konuştu.

"Alman hükümetinin Snowden ve özgür dünyaya ihanet ettiğini" ileri süren Greenwald, "Edward Snowden'ın girdiği riskten en çok faydalanan ulus ve hükümetlerin daha sonra ona sırtlarını dönmeleri utanç ve hâyâl kırıklığı vericidir" ifadesini kullandı.

ABD'nin, küresel casusluk programı kapsamında aralarında Başbakan Angela Merkel'in de bulunduğu liderleri dinlediği ortaya çıkmıştı.

Glenn Greenwald, Snowden'in ifşaatıyla gizli servislerle vatandaşlar arasındaki dengesizliğe son verdiğini söyledi. "İzlendiğimizden haberimiz yoktu" diyen Greenwald, güvenlik kurumlarının enformasyon arayışının vatandaşların tamamının gözetimini de beraberinde getirdiğini vurguladı.

Greenwald, "İyi çocukların yalnızca teröristlerin iletişimini gözetlemesini sağlayacak bir altın anahtar henüz icat edilmedi" dedi.