Snowden Twitter hesabı açtı

ABD'nin Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in eski çalışanı Edward Snowden artık Twitter'da. Snowden'ın salı akşam saatlerinde açtığı Twitter hesabında, takip ettiği ilk ve şimdilik tek hesabın NSA'e ait @NSAGov hesabı olduğu görüldü. Snowden'ın ilk Twitter mesajı "Can you hear me now?" (Beni şimdi duyabiliyor musunuz?) oldu. Hesabı kısa bir süre içerisinde yüz binlerce kişi takip etmeye başladı.

Snowden, Twitter'da kendisini tanıttığı bölüme ise "Hükümet için çalıştım. Şu anda kamuoyu için çalışıyorum.@FreedomofPress'te Direktör" yazdı.

Amerikalı gazeteci Glenn Greenwald'ın yönetimindeki online ifşa portalı "The Intercept" @snowden hesabının Edward Snowden'a ait olduğunu doğruladı. Snowden'ın avukatı Ben Wizer de müvekkilinin Twitter hesabını kendisinin kullanacağını belirtti.

Snowden NSA'in dünya genelindeki dinleme faaliyetlerine ilişkin belgeleri ele geçirmiş ve Greenwald ve diğer gazeteciler aracılığıyla ifşa edilmesini sağlamıştı. Ülkesinde casusluk ve devlet sırlarını ifşa etme gibi suçlamalarla karşı karşıya olan Snowden, kendisine iltica hakkı tanıyan Rusya'da ikamet ediyor.