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Dünya
Deutsche Welle

Snowden sorusunu savundu

CIA eski çalışanı Snowden'ın, Putin'in katıldığı televizyon programında soru sorması büyük yankı buldu. Snowden kendisini savunsa da, 'Rusya'nın adamı' olduğu eleştirilerinden kurtulamıyor.

18 Nisan 2014 19:23


Edward Snowden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e televizyon ekranlarından soru yöneltmesi büyük eleştiri topladı. Snowden Putin'in katıldığı televizyon programına görüntülü olarak bağlanmış ve Putin'e Rusya'da vatandaşların iletişim verilerinin kaydedilip, analiz edilip edilmediğini sormuştu. Snowden'ın programa bizzat katılarak soru yöneltmesi, onu 'Kremlin'in kuklası' olduğu ve kendisini kullandırdığı yönündeki eleştirilerle karşı karşıya bıraktı.

Snowden eleştirilere cevap vererek, kendisini savundu. Cuma günü İngiliz "The Guardian" gazetesine açıklama yapan CIA eski çalışanı Snowden, amacının tartışma ortamına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Snowden, Putin'e yönelttiği sorunun verilerin izlenmesi tartışmalarına ilişkin olarak ülkedeki ciddi gazeteciler ile sivil topluma tartışmanın ilerletilmesi için fırsat yaratması amacını taşıdığını ifade etti.

Rus lider Putin, Edward Snowden'ın sorusuna cevap olarak, Rusya'da kitlesel bir dinleme faaliyeti söz konusu olmadığı ve Rus gizli servisinin de sıkı şekilde takip edildiğini söylemişti. Putin aynı zamanda, Snowden'ın ifşa ettiği ABD'dekine benzer dinleme faaliyetlerinin ülkesinde yapılmasının mümkün olmadığına dikkat çekmişti.

Almanya'dan eleştiri

Almanya'da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Snowden ve Putin arasındaki video bağlantısını eleştirdi. Televizyon programında yapılanları, Putin adına ahlaksızca bulduğunu ifade etti.

Putin'in perşembe günü katıldığı ve Ukrayna krizine yönelik soruları cevapladığı televizyon programında, Edward Snowden'ın program öncesi çekilen görüntülerine yer verilmiş ve Snowden'ın tek bir soru yöneltmesine izin verilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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