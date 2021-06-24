Snowden: Ortada o kadar adil olmayan bir yargı sistemi var ki insanlar ölmeyi tercih ediyor, sırada Assange olabilir

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ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden, Amerikalı antivirüs yazılımcısı John McAfee'nin ABD'ye iadesi kabul edilmesinin ardından İspanya'daki hücresinde ölü bulunmasıyla ilgili olarak "Sıradaki Julian Assange olabilir" yazdı.

Snowden Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ABD yargı sistemine atıfta bulunurken, "Avrupa, şiddet içermeyen suçlarla suçlanan kişileri, o ülkenin vatandaşı insanların maruz kalmaktansa ölmeyi tercih ettiği hiç adil olmayan bir mahkeme sistemine ve çok acımasız bir hapishane sistemine iade etmemeli" yazdı.

Snowden, ABD'ye iadesi istenen Britanya'da tutuklu bulunan Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeninden söz ederek, "Sıradaki Julian Assange olabilir" yazdı.

Rusya'da yaşayan eski NSA çalışanı, "Sistemde reforma gidilene kadar bir moratoryum yürürlükte olmalı" diye konuştu.