Snowden'dan Assange davasından sonra çağrı: Bırakın bu gelişme, bu meselenin sonu olsun

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ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran eski Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden, Britanya'da hakimin Wikileaks kurucusu Julian Assange'ı ABD'ye iade etmeme kararının, Washington'ın Assange'ı casuslukla yargılama girişimlerinin sonunu getireceğini umduğunu ifade etti.

Assange davasındaki kararla ilgil bir tweeti alıntılayan Snowden, "Bırakın bu gelişme, bu meselenin sonu olsun" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Snowden da ABD'de casuslukla yargılanmak üzere aranıyor. Snowden, NSA'in milyonlarca ABD vatandaşının telefonundan bilgiler topladığını ifşa etmişti.

2013'ten beri Rusya'da yaşayan Snowden, geçen sene ABD-Rus çifte vatandaşı olmayı planladığını söylemişti.

Dün Britanya'da hâkim Vanessa Baraitser ABD'li savcıların sunduklarının iade için gereklilikleri karşıladığını, ancak Assange'ın intihar edebileceği korkusuyla ret kararı verdiğini ifade etti.

Geçen aylarda ABD Başkanı Donald Trump'a görevi bırakmadan önce Assange ve Snowden'a af çıkarması için çağrılar yapılıyordu.