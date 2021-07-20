Snowden: Casus yazılım ticaretine küresel moratoryum uygulanmalı; yoksa hiçbir telefon güvende olmayacak

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ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran eski Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden, Pegasus sızıntılarının ardından tüm hükümetlerin casus yazılım ticareti konusunda küresel bir moratoryum üzerinde anlaşması gerektiğini ifade etti.

The Guardian'a konuşan Snowden, böyle bir adım atılmaması durumunda "hiçbir cep telefonunun devlet destekli bilgisayar korsanlarına karşı güvende olmayacağını" belirtti.

Snowden, Pegasus sızıntılarının baskıcı rejimlerin ticari yazılımları kullanarak vatandaşlarını nasıl daha sıkı gözlediğini gösterdiğini ifade etti.

"Geleneksel gözlem yollarıyla polisin evlere, ofislere, izlenmek istenen kişinin arabasına gitmesi ve umarım mahkeme izni alması gerekirdi" diyen Snowden, "Eğer aynı şeyi daha ucuza ve risksiz şekilde yapabilirlerse sürekli bunu yaparlar" dedi.

Snowden, "Eğer bu teknolojinin satışı durdurulmazsa yakında sadece 50 bin hedef değil; 50 milyon hedef olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bir İsrail şirketinin geliştirdiği Pegasus isimli casus yazılımın, satıldıkları hükümetler tarafından, aralarında aktivistler, gazeteciler, iş insanları ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişiyi izlemek için kullanıldığı ortaya çıkmıştı.