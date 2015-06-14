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Dünya
Deutsche Welle

Snowden belgeleri Rusya ile Çin’e geçti

İngiliz The Sunday Times gazetesinin haberine göre, Rusya ve Çin eski Amerikan istihbaratı görevlisi Edward Snowden’ın belgelerine erişim sağladı.

14 Haziran 2015 13:43


Gazetenin haberine göre İngiliz istihbaratı MI6, bunun üzerine ajanlarını “düşman niyetli ülkelerdeki” operasyonlardan çekti.

The Sunday Times haberini başbakanlık, içişleri bakanlığı ve güvenlik makamlarındaki kaynaklara dayandırdı. Habere göre Kremlin Snowden'ın elinde olan 1 milyondan fazla gizli belgeye erişim sağladı. Yüksek düzey bir hükümet yetkilisi de BBC'ye Rusya ve Çin'in bu belgeleri görebiliyor olması nedeniyle İngiliz istihbaratının ajanların yerlerini değiştirdiğini ifade etti.

Bilgisayar uzmanı Edward Snowden Ulusal Güvenlik Kurumu'nda (NSA) sistem yöneticisi olarak çalışmış; 1,7 milyondan fazla belgeyi kopyalarak gazetecilere aktarmıştı. Bu belgelerin peyderpey haberleştirilmesiyle tüm dünya NSA'in ve İngiliz ortağı GCHQ'nun izleme faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmuştu.

ABD tarafından hakkında arama kararı olan Snowden Rusya'ya sığınmıştı. Snowden New York Times'a 2013 yılı ekim ayında yaptığı açıklamada istihbarat belgelerini yanına almadığını, Rusya'ya geçmeden önce bulunduğu Hongkong'da bunların hepsini gazetecilere verdiğini belirtmişti. Kendisinde kopya da bulunmadığını belirterek Snowden “Rusların ya da Çinlilerin herhangi bir belgeyi alabilmesinin ihtimali yüzde sıfır” demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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