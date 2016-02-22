Snowden: Adil yargılanma sözü alsam ABD'ye dönerim

Guardian, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) sırlarını ifşa eden eski istihbarat görevlisi Edward Snowden'ın, ABD hükümetinin "adil yargılama" sözü vermesi halinde ülkeye geri dönebileceğini belirttiğini yazıyor.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Snowden'ın "Adil yargılanma sözü alırsam, bilgileri kamu yararı için ifşa ettiğime yönelik savunma yapıp kararı jüriye bırakırım" dediği bildiriliyor.
Guardian'ın haberinde Snowden'ın Haziran 2013'ten bu yana Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşadığı yazıyor.
Gazete, ABD'de casusluktan yargılanacak olan Snowden'ın 30 yıla kadar hapis cezası alabileceğine dikkat çekiyor.