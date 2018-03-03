Snowboard Dünya Kupası yarışları tamamlandı

KAYSERİ,(DHA)

Erciyes\'te düzenlenen Snowboard Dünya Kupası yarışları kıyasıya mücadelenin ardından sona ererken, dereceye giren sporcular ödüllerini düzenlenen törenle protokol mensuplarının elinden aldı.

Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı\'da düzenlenen ödül törenine Vali Süleyman Kamçı, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Kayseri Garnizon Komutanı Hv. Plt . Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Temsilcisi ve Yarışma Direktörü Peter Krogel, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, dereceye giren sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Yarışmada dereceye giren sporcular ödüllerini protololün elinden aldı. Derece girenler şu şekilde sıralandı:

Büyük Kadınlar: 1. Milana Bykova, 2. Esder Ledecka, 3. Daniela Ulbing

Büyük Erkekler: 1. Stefan Boumeister, 2. Edvin Corratti, 3. Tim Mostnak

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