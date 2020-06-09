Snoop Dogg, Trump seçilmesin diye oy vereceğini söyledi: Bu serserinin bir yıl daha Beyaz Saray'da olmasına katlanamam

ABD'li ünlü rapçi Snoop Dogg, bu zamana kadar seçimlerde oy kullanmadığını ancak Donald Trump'ın bir daha seçilmemesi için 2020 seçimlerinde oy vereceğini söyledi. Snoop Dog, Trump için "serseri" ifadelerini kullandı.

Bir radyo programına konuk olan Snoop Dogg, başkanlık seçimlerinde oy vermeye gitmediğini söyledi. Snoop Dog, "Hayatımda bir gün bile oy kullanmaya gitmedim ama bu sene gidip oy vereceğim çünkü bu serserinin bir yıl daha Beyaz Saray'da olmasına katlanamam" dedi.

Snoop Dogg, bu zamana kadar oy vermeme sebebini de açıkladı. Suç geçmişi yüzünden oy veremeyeceğine yönelik kandırıldığını söyleyen rapçi, oy verebileceğini yeni yeni anladığını söyledi.

George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan 'Black Lives Matter' protestolarını da değerlendiren Snoop, harekete destek açıkladı, ancak insanların Koronavirüs pandemisinde sağlıklarını koruması gerektiğini belirtti.