T24 LogoT24 Logo
Magazin

Snoop Dogg Müslüman oldu

Chicago’da gerçekleşen İslam Ulusu Topluluğu Kurtarıcılar Günü Toplantısı’na katılan rapçi Snoop Dogg, islam dinine geçtiğini açıkladı.

04 Mart 2009 02:00

Chicago’da gerçekleşen İslam Ulusu Topluluğu Kurtarıcılar Günü Toplantısı’na katılan rapçi Snoop Dogg, islam dinine geçtiğini açıkladı.

İslam Ulusu’na 1000 dolarlık da bağışta bulunan rap’çi kendini hip-hop âleminin lideri ilan etti ve “Vaiz Farrakhan’ın bir konuşmasını dinlediğinizde kendinizi onun aynasında görüyorsunuz. Bir şeyleri düzeltmek için neler yapabileceğinizi görüyorsunuz” dedi. Snoop Dogg “Ben müzik dünyasına girdiğimden beri hep barış hareketinin bir parçası oldum. Derdim kimseye benim inandığım şeye inanmalarını söylemek değil, derdim barış” diye ekledi. Farrakhan, uzun yıllardır ünlü rap’çiler ve hip-hop sanatçılarıyla yakın ilişkiler içinde olmasının yanısıra kendisi de rap’çilerin arasında barış sağlamak amacıyla toplantılar düzenliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24