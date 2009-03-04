Snoop Dogg Müslüman oldu

Chicago’da gerçekleşen İslam Ulusu Topluluğu Kurtarıcılar Günü Toplantısı’na katılan rapçi Snoop Dogg, islam dinine geçtiğini açıkladı.



İslam Ulusu’na 1000 dolarlık da bağışta bulunan rap’çi kendini hip-hop âleminin lideri ilan etti ve “Vaiz Farrakhan’ın bir konuşmasını dinlediğinizde kendinizi onun aynasında görüyorsunuz. Bir şeyleri düzeltmek için neler yapabileceğinizi görüyorsunuz” dedi. Snoop Dogg “Ben müzik dünyasına girdiğimden beri hep barış hareketinin bir parçası oldum. Derdim kimseye benim inandığım şeye inanmalarını söylemek değil, derdim barış” diye ekledi. Farrakhan, uzun yıllardır ünlü rap’çiler ve hip-hop sanatçılarıyla yakın ilişkiler içinde olmasının yanısıra kendisi de rap’çilerin arasında barış sağlamak amacıyla toplantılar düzenliyor.

