Snooki: Göğüslerimden tiksiniyorum

Ünlü TV yıldızı Snooki, doğum sonrası göğüslerinden tiksindiğini, bu nedenle depresyona girdiğini söyledi.

Bebek doğduktan sonraki göğüslerinden nefret ettiğini söyleyen Snooki, "Emzirme süresi olduğu için doğumdan sonra da göğüslerimin o haline katlanmak zorunda kaldım. Sarkık ve çok büyükler. Ben göğüslerimle gurur duymak istiyorum ama hayır, çok kötüler. Bu nedenle depresyona girdim, aynalara bakamaz oldum" dedi.

Daha fazla çocuk istediğini söyleyen Snooki, bu nedenle 2 yıl içinde göğüslerini yeniden yaptırabileceğini söyledi.