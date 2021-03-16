Snooker tarihinin en iyisi John Higgins

Limerick Üniversitesi'nde kompleks algoritmalar ve matematiksel modellemelerle yapılan araştırmaya göre snooker tarihinin en iyi oyuncusu John Higgins oldu. 1968-2020 yılları arasında odaklanan çalışmada İskoç sporcuyu, Ronnie O'Sullivan ve Mark Williams takip etti.

Limerick Üniversitesi’nde yapılan ve Oxford Üniversitesi Journal of Complex Network dergisinde yayımlanan çalışmaya göre John Higgins, snooker tarihinin en iyi oyuncusu olarak gösterildi.

Araştırmacılar Joseph D. O'Brien ve James P. Gleeson tarafından yürütülen, 1968-2020 yıllarını kapsayan ve 48 bin maçın incelendiği çalışmada oyuncuların galibiyet ve şampiyonluk sayılarının yanı sıra oynadıkları maçlardaki zorluk dereceleri ve sporcuların performanslarının devamlılığı da dikkate alındı.

Geçen yıl altıncı dünya şampiyonluğunu kazanarak çoğu sporsevere göre tarihin en iyisi olarak gösterilen Ronnie O’Sullivan, kendisine ikinci basamakta yer buldu. Yedi dünya şampiyonluğuyla bu alanda zirvede olan Stephen Hendry’nin Mark Williams’ın ardından dördüncü geldiği listede beş, altı ve yedinci basamaklarda sırasıyla Mark Selby, Judd Trump ve Neil Robertson bulunuyor.

Son üç sezonda kazandığı şampiyonluklarla snooker dünyasının en dikkat çeken isimlerinden olan Judd Trump, sezonlar özelinde hesaplanan istatistiklere göre 2016, 2018 ve 2019’da birinci konumda. Öte yandan on yıllık dönemler hakkında da sonuçların paylaşıldığı çalışmaya göre 1980-89 döneminde Steve Davis, 1990-99 döneminde Stephen Hendry, 2000-2009 döneminde Ronnie O’Sullivan ve 2010-2019 döneminde Judd Trump rakiplerini geride bırakarak ilk basamağa çıkan isimler olarak gözüküyor.

Karmaşık algoritmalar ve matematiksel modellemelerin kullanıldığı çalışmaya göre tarihin en iyisi olarak gösterilen John Higgins, sonuçların kendisini pohpohlanmış hissettirdiğini ifade ederken, "Ancak itiraf etmeliyim ki tarihin en iyi olarak gösterilecek kadar istikrarlı bir biçimde şampiyonluklar kazanmadım" dedi.