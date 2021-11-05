Snooker oyuncusu Ronnie O’Sullivan kebap yemeye daldı, maçını unuttu

Dünyanın en iyi snooker oyuncularından "Roket" lakaplı Ronnie O’Sullivan, İngiltere Açık turnuvasındaki maçına bir Türk restoranında kebap yediği gerekçesiyle geç kalıyordu.

İngiltere’nin Milton Keynes kentindeki Marchall Arena’da düzenlenen turnuva maçına yalnızca 7 dakika kala yetişebilen Ronnie O’Sullivan gecikmesine açıklık getirdi.

Yaşananları “Bir Kebap restoranında arkadaşlarımla birlikte güzel vakit geçiriyordum. Bir önceki maç bittiği için ‘Artık gitsem iyi olur’ diye düşündüm” diye anlatan O’Sullivan, “Kebabı bitirmem gerekiyordu, üstüne de baklava yedim” diye konuştu.

Ünlü sporcu, disiplinsiz davranışını “Maça geldiğimde üstümde hâlâ kot pantolonum ve spor ayakkabılarım vardı. Gerçekten dağınık haldeydim” sözleriyle kabul etti. O’Sullivan, buna rağmen İngiliz rakibi Michael Georgiou’yu yenip son 32’ye kaldı.