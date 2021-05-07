Snooker'da yılın oyuncusu, üst üste üçüncü kez Judd Trump

Snooker sezonunun sona ermesiyle birlikte Dünya Snooker Turu (World Snooker Tour) sezonun enlerini açıkladı. 2020-21 sezonunda İngiltere Açık, Kuzey İrlanda Açık, Dünya Grand Prix, Alman Masters ve Cebelitarık Açık'ı kazanarak beş şampiyonluk yaşayan ve toplamda yedi final oynayan Judd Trump, yılın oyuncusu olarak gösterildi.

İlk kez 2019'da Masters ve Dünya Şampiyonası'ndaki birinciliklerinden sonra bu ödülü alan Trump, 2020'de de altı sıralama turnuvası şampiyonluğu yaşadığı rekor sezonunda da yılın oyuncusu seçilmişti.

Judd Trump, bu ödülün yanı sıra WST mobil uygulaması ve sosyal medya üzerinden yapılan anketler sonucunda izleyiciler tarafından "Fans' Player of the Year" ödülüne layık görüldü.

Yılın Oyuncusu ödülünün önceki sahipleri:

2011: John Higgins

2012: Ronnie O’Sullivan

2013: Mark Selby

2014: Ronnie O’Sullivan

2015: Stuart Bingham

2016: John Higgins

2017: Mark Selby

2018: Ronnie O’Sullivan

2019: Judd Trump

2020: Judd Trump

2021: Judd Trump