Snooker'da yılın oyuncusu, üst üste üçüncü kez Judd Trump

Snooker sezonunun sona ermesiyle birlikte Dünya Snooker Turu (World Snooker Tour) sezonun enlerini açıkladı. 2020-21 sezonunda İngiltere Açık, Kuzey İrlanda Açık, Dünya Grand Prix, Alman Masters ve Cebelitarık Açık'ı kazanarak beş şampiyonluk yaşayan ve toplamda yedi final oynayan Judd Trump, yılın oyuncusu olarak gösterildi.
İlk kez 2019'da Masters ve Dünya Şampiyonası'ndaki birinciliklerinden sonra bu ödülü alan Trump, 2020'de de altı sıralama turnuvası şampiyonluğu yaşadığı rekor sezonunda da yılın oyuncusu seçilmişti.
Judd Trump, bu ödülün yanı sıra WST mobil uygulaması ve sosyal medya üzerinden yapılan anketler sonucunda izleyiciler tarafından "Fans' Player of the Year" ödülüne layık görüldü.
Yılın Oyuncusu ödülünün önceki sahipleri:
2011: John Higgins
2012: Ronnie O’Sullivan
2013: Mark Selby
2014: Ronnie O’Sullivan
2015: Stuart Bingham
2016: John Higgins
2017: Mark Selby
2018: Ronnie O’Sullivan
2019: Judd Trump
2020: Judd Trump
2021: Judd Trump