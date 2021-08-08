Snickers İspanya'da yayınlanan reklamını 'homofobi' suçlamaları sonrası geri çekti

Dünyaca ünlü çikolata markası Snickers, İspanya'da yayınlanan bir reklamını "homofobi" suçlamaları sonrası geri çekti.

İspanyalı sosyal medya fenomeni Aless Gibaja'nın Snickers'ın dondurmasını yedikten sonra sakallı bir adama dönüştüğü ve sesinin derinleştiği reklam filmi, tepkilere neden oldu.

Reklamın viral olması sonrası, sosyal medyada Snickers'ın boykot edilmesi çağrıları yapıldı.

Snickers, 20 saniyelik reklamın sebep olduğu "yanlış anlaşılma" nedeniyle özür diledi.

Reklamda, Gibaja'nın sahilde bir arkadaşı ile beraber oturduğu barda barmenden "A,B ve C vitaminiyle dolu seksi bir portakal suyu" sipariş ettiği duyuluyor.

https://twitter.com/mariomnts/status/1423022490025086983

Barmen kafası karışmış bir halde ona Snickers dondurma uzatıyor. Gibaja bir ısırık aldıktan sonra sakallı bir adama dönüşüyor. "Daha iyi misin?" diye soran arkadaşına, "Daha iyiyim" yanıtını veriyor.

Daha sonra ekranda "Açken sen sen değilsin" sloganı çıkıyor.

'Utanç verici ve talihsiz'

Reklam, eşcinsel erkekleri aşağıladığı gerekçesiyle sosyal medyada büyük tepki topladı.

İspanya'daki Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgender ve İnterseks Federasyonu (FELGTB) kuruluşu, Twitter hesabından, "Halen bu stereotipleri devam ettiren ve homofobiyi destekleyen şirketler olması utanç verici ve talihsiz" mesajını paylaştı.

İspanya'nın eşitlikten sorumlu bakanı Irene Montero da reklamı eleştirenler arasındaydı.

Irene Montero, Twitter'dan "Merak ediyorum, homofobiyi bir iş stratejisi olarak kullanmanın iyi bir fikir olduğunu düşünen kim?" paylaşımını yaptı.

İspanya'da 'LGBTi-fobi dalgası'

Tepkilere katılan muhalefetteki sol parti Podemos de , ülkede son aylarda yaşanan homofobik saldırılara dikkat çekti.

Podemos'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Saldırılar ve hatta cinayetler dahil yaşanan LGBTi-fobi dalgası karşısında Snickers'ın, efemine (kadınsı) isen kendinde olmadığın mesajını sana veren ucuz bir reklam yaratmaktan daha iyi bir fikir aklına gelmemiş" ifadeleri yer aldı.

Barcelona'da Mayıs ayında sadece bir haftasonu içinde üç farklı homofobik saldırı düzenlenmiş, beş eşcinsel erkek bu saldırılarda yaralanmıştı.

Snickers özür diledi, reklamı geri çekti

Snickers İspanya, Perşembe günü yayımladığı bir açıklama ile reklamın yaratmış olabileceği "yanlış anlaşılma" için izleyicilerden özür diledi.

Şirket reklamı yayından kaldıracaklarını açıkladı.

"Reklamın hedefi, açlığın karakterinizi nasıl değiştirebileceğini samimi bir şekilde anlatmaktı" denilen açıklamada reklamın hiçbir kişi ya da grubu etiketleme ya da rencide etme amacı taşımadığı belirtildi.

Snickers'ın ait olduğu Mars Wrigley de, bir özür mesajı yayımladı.

Mars Wrigley'den yapılan açıklamada "Hak eşitliğini ciddiye alıyoruz ve herkesin özgürce kendi olabildiği bir dünya istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Snickers daha önce de homofobi suçlamaları nedeniyle bir reklamını geri çekmek zorunda kalmıştı.

2008'de yayınlanan bir reklamında da, ünlü televizyon dizisi A Takımı'ndan Mr. T karakterinin tempolu yürüyüş yapan bir adama öfkeyle "erkek ırkı için bir utanç kaynağısın" dediği duyuluyordu.