Snickers, İspanya'da birçok kişi tarafından homofobik bulunan reklamını yayından kaldırdı

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İspanya'da yayınlanan bir Snickers dondurma reklamı, birçok kişi tarafından homofobik bulunduktan sonra yayından kaldırıldı ve şirket özür diledi.

Reklamda İspanyol influencer Aless Gibaja'nın "bir bardak seksi portakal suyu istediği" ve arkadaşının şaşırmış bir şekilde ona baktığı görülüyor. Garsonun kendisine verdiği Snickers dondurmayı yedikten sonra Gibaja sakallı ve kalın sesli bir adama dönüşüyor.

Daha sonra arkadaşının Gibaja'ya "Daha iyi misin?" diye sorduğu, influencerın da "Daha iyiyim" diye yanıt verdiği görülüyor. Ekrana daha sonra "Açken sen, sen değilsin" ifadesi geliyor.

İnternette yayınlanan reklam, birçok kişi tarafından homofobik bulundu ve bazı kuruluşlar Snickers'ın boykot edilmesi için çağrıda bulundu.

İspanya Eşitlik Bakanı Irene Montero, "Merak ediyorum; kim homofobiyi bir iş stratejisi olarak kullanmanın iyi bir fikir olduğunu düşündü? Bizim toplumumuz çeşitli ve toleranslıdır. Umarım reklamlarda ve televizyon programlarında ne gördüğümüze karar verecek güçte olanlar da bunu öğrenecek" açıklamasında bulundu.

Reklamın "açlığın insanların karakterlerini değiştirebileceğini göstermek istediğini, amacının hiçbir gurubu karalamak olmadığını belirten" Snickers İspanya, perşembe günü özür dileyip reklamı yayından kaldıracaklarını ifade etti.