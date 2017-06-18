Sneijder'in menajerinden transfer açıklaması: Wesley takımdan ayrılabilir

Galatasaray'a 2012-13 sezonunda transfer olarak oldukça başarılı performans sergileyen ve son günlerde teknik direktör Igor Tudor'un takımda istemediği söylentisi ortaya çıkan Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, yıldız oyuncunun takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Kulüp yönetimine Sneijder konusunda karar vermeleri çağrısında bulunan menajer, 33 yaşındaki Hollandalı'yı istememeleri halinde kendilerine bildirmeleri gerektiğini söyledi.

BeINSports'a konuşan Albers, şunları kaydetti:

”Galatasaray’ın tutumu bu noktada çok önemli. Galatasaray, Sneijder ile devam etmek istemiyorsa bunu bize söylemeli. O bir efsane. Galatasaray çok büyük bir takım. Sneijder asla Galatasaray ile kavga etmek istemiyor. Galatasaray’dan ön kapıdan çıkmak istiyor. Kesinlikle arka kapıdan değil”

"Wesley kalmak istiyor"

”Wesley 2-3 sene daha futbol oynamak istiyor ve bu konuda çok istekli. Bu süre zarfı içinde Galatasaray’da oynamak istiyor ancak oynamayacaksa önümüze bakmamız gerekiyor. Şu an için hiçbir takımdan teklif almadık”

"Galatasaray için Çin'i reddettik"

”Çin’den çok ciddi teklifler vardı ancak biz Galatasaray için bu teklifleri reddettik. Eğer Galatasaray istemiyorsa bunu bize söylemeli. Biz de ona göre hareket ederiz” sözlerini kullandı.