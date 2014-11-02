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Spor

Sneijder'in menajerinden Prandelli eleştirisi: Dil bilmemesi bir rezillik

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'in menajeri, Hollanda basınına Prandelli hakkında açıklamalar yaptı

02 Kasım 2014 19:43

Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, teknik direktör Cesare Prandelli'yi hedef aldı. "Prandelli sadece İtalyanca konuşabiliyor" diyen Albers, "Oyuncular ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu bir rezillik" ifadesini kullandı.

Transfer iddialarıyla ilgili de konuşan menajer Albers şunları söyledi:

"Wesley'nin tek amacı Galatasaray’ın ligde 4. yıldızı kazanması ve Avrupa ’da ilerlemesi. Son maçtaki yedeklik Sneijder'i fazlasıyla üzdü. Şu anda fit durumda. Wesley 2016 yılına kadar kalacak. Sözümüzün arkasındayız.  Evet; 20 milyon euroluk teklif getirirse ocakta transfer olabileceğimiz iddiası var. Ama bunu ortaya koyan İtalyan menajer Fabricio."

 

'Bu bir rezillik'

 

"Fabricio 'ABD ’ye gitmek ister mi’ diye sordu. ‘Hayır ’ dedim.  Bu delilik. Onu yedek bırakıp göndermeye çalışmak doğru bir yöntem değil. Prandelli sadece İtalyanca konuşabiliyor. Oyuncular ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu bir rezillik! Aslında takımda sorun yok. Galatasaray'ın uluslararası tecrübeye sahip, çok dil bilen bir hoca ihtiyacı var. Wesley takımı çok seviyor. Yeni başarılar yaşamak istiyor."

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