Sneijder'in eşi: Türkiye'deki günlerimiz sınırlı

4 yıldır Galatasaray formasını giyen Wesley Sneijder'in sarı-kırmızılı kulübe veda etmeye hazırlandığı iddia edildi. Hollanda basınına konuşan Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, "Türkiye'deki günlerinin sınırlı olduğunu" ifade ederek "Bazı durumlar var tabii ama Wesley bunu bana son dakika söyler. Herhangi bir anlaşma olursa, ben de duyacağım" dedi.

Fotomaç'tan Savaş Çorlu'nun haberine göre; Adanaspor karşılaşmasının ardından Başakşehir karşısında da kulübede oturan Hollandalı yıldızın, 4-0'lık mağlubiyetinin ardından soyunma odasında sinirlerine hakim olamadığı ve kramponlarını duvara fırlattığı ileri sürüldü.

Teknik direktör Igor Tudor ile anlaşamadığı iddia edilen Sneijder'in, "İstenmediğim yerde artık kalmam" diye bağırdığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye asla gitmez

Wesley Sneijder, Fenerbahçe'yle anılırken menajeri Guido Albers, bu iddiayı yalanladı. Ajansspor'dan Özgür Sancar'a konuşan Albers, "Bu konuyla ilgili beni arayan olmadı. Fenerbahçe'yle yaptığım bir görüşme yok. Ayrıca teklif gelse bile Wesley asla Fenerbahçe'de oynamaz" dedi.

"Yedek kalmasına çok üzüldü"

Guido Albers, Sneijder'in yedek kalmasına üzüldüğünü de ifade ederken, "11'de yer alarak takımına maksimum katkı sağlamak istiyor. 11'de yer almayan her futbolcu üzülür. Wesley de böyle bir üzüntü yaşıyor. Daha fazlası değil" ifadesini kullandı.

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