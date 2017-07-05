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Spor

Sneijder'e yeni transfer gibi karşılama

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Hollandalı yıldız, menajerleriyle birlikte yönetimle görüşmek için İstanbul'a geldi

05 Temmuz 2017 12:58

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, dün gece 01.10 sularında ülkesinin başkenti Amsterdam'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. 33 yaşındaki başarılı futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Sürekli telefonuyla konuştuğu gözlemlenen futbolcu, kendisine yapılan karşılamayı görünce şaşırdı ve gülümsedi. Basın ve taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle Sneijder, güçlükle terminalden ayrıldı.
Beşiktaş takımının yeni transferi Pepe'nin uçağına saatler kala İstanbul'a gelen Sneijder'i spor polisi güvenlik çemberine alarak terminalden çıkardı. Dışarıda çevik kuvvet polisi hazır bulunurken taraftarlar "Dursun Özbek istifa" tezarühatında bulundu.

Bu sırada çevik kuvvet polisi, dış hatlarda Pepe'yi bekleyen siyah-beyazlı taraftarları çıkış kapısından uzaklaştırdı. 

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