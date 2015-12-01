Sneijder'den Kasımpaşa maçının hakemine küfür

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan Kasımpaşa-Galatasaray maçının devre arasında 4. hakem Mustafa Emre Eyisoy ile sarı-kırmızılı oyuncular arasında yaşanan gerilimde, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder küfrettiği iddia edildi. İddiaya göre Sneijder, hakeme, "F...cking Turkish mantality" (S... Türk mantalitesi) dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; ilk yarısı 1-1 sonuçlanan maçta hakemlerin kararlarından memnun olmayan Wesley Sneijder ve Fernando Muslera, "Konuşuyoruz, cevap bile yok. Her bağırana faul veriyorsunuz, her şeye düdük çalıyorsunuz” şeklinde tepkiler gösterdikten sonra soyunma odasının yolunu tuttu.

Galatasaray, ikinci 45 dakika için sahaya çıkmakta biraz gecikti. Maçın 4. hakemi Mustafa Emre Eyisoy, Soyunma odası önünde "Geciktiniz, maç başlıyor” diye seslendi. İçeriden ilk çıkan Muslera oldu. Uruguaylı file bekçisi, Eyisoy’a pozisyonlarla ilgili sitemini dile getirdi. Ancak 4. hakem, "Yeri değil, uzatmayalım” dercesine Muslera'nın omzuna dokunmak için elini uzattı. Galatasaray kalecisi, omzunu çekerken, eli havada kalan hakem "Don’t talk" (Konuşmak yok) şeklinde uyarıda bulundu.

Bu olayı gören Burak Yılmaz, "Don’t talk, ne ya" tepkisi gösterirken, Sneijder’in "F...cking Turkish mantality" (S... Türk mantalitesi) dediği duyuldu.