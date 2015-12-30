Sneijder: Seni öldüreceğim, o fotoğrafları sileceksin!

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, fotoğraflarını çeken Milliyet muhabirini, "Seni öldüreceğim, o fotoğrafları sileceksin" diyerek tehdit etti.

Sneijder, önceki gün Atatürk Havalimanı’nda eşi Yolanthe Cabau ve oğlu Xess Xava ile görüntülendi.

Oğlu kontrole takıldı

Yılbaşı tatili için ülkesine giden futbolcu, pasaport işlemlerini yaptırmak için sıraya girdi. Oğlunun pasaportundaki bir sorun nedeniyle kontrol noktasına geri dönen Sneijder, fotoğrafının çekildiğini görünce kontrolden çıktı.

"O fotoğraflar silinecek"

Öfke patlaması yaşayan futbolcu, kendisine eşlik eden polisin yanında Milliyet Gazetesi muhabirine saldırdı. Türkçe küfürler eden Sneijder, “Seni dışarıda bulup öldüreceğim, o fotoğrafları sileceksin” sözleriyle tehditler yağdırdı.

Futbolcu, cep telefonuyla muhabirin fotoğrafını çekmeye çalışırken, bu kez yabancı koruması devreye girerek görüntü alınmasını engelledi.