'Sneijder, Sabri gibi oynattırılmıyor'

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor maçında yedek soyunan Wesley Sneijder'ın Sabri Sarıoğlu gibi oynattırılmadığını dile getirdi.

Sneijder'in kesik yediğini söyleyen Dilmen, "Maç öncesi Sneijder'ı maç öncesi yedek bırakmışlar. Muhtemelen biz seninle çalışmak istemiyoruz demek istiyorlar. Sneijder'ın yedek kalması mümkün değil" dedi.

Dilmen, "Sneijder'ın yedek kalmasını Prandelli teknik bir karar olarak yorumlayamaz. Sneijder'ı 11'de oynatmayan teknik direktör, teknik direktör değildir. Sabri nasıl oynattırılıyorsa Sneijder da oynattırılmıyordur" şeklinde konuştu.