Galatasaray üzüldü, Trabzonspor güldü: 0-3

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli sürpriz bir kararla Wesley Sneijder'ı yedek bırakırken, hafif sakatlığı bulunan Semih Kaya'nın yerine de Koray Günter'i tercih etti.

İlk yarıda konuk ekip Trabzonspor daha etkin görünürken, bordo-mavili takımın bir topu da direkten döndü.

45 dakikalık ilk devre 0-0 berabere sonuçlanırken, Trabzonspor, 58. dakikada Carl Medjani'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

76. dakikada Medjani Trabzonspor'u 2-0 öne geçirdi.

86. dakikada Yusuf orta alandan aldığı topla hareketlendi ve ceza alanına kadar girdi, vuruşunda Trabzonspor'u 3-0 öne geçirdi.

Maç da Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

12. dakikada Burak Yılmaz'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

16. dakikada Hakan Balta'nın derinlemesine pasıyla ceza alanı içinde buluşan Olcan Adın bekletmeden şutunu çekti. Ancak istediği gibi vuruş yapamayan Olcan, topu farklı şekilde auta yolladı.

20. dakikada Özer Hurmacı'nın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Yusuf Erdoğan kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

25. dakikada Bosingwa'nın sağdan ortaladığı topa ceza alanı çizgisi üzerinde gelişine vuran Cardozo'nun şutunda savunmaya çarpan top kaleci Muslera'yı yanılttı. Uruguaylı kaleci buna rağmen gösterdiği refleksle topu çelmeyi başardı.

39. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza alanı dışında ser şutunda kaleci Muslera, topun sahibi oldu.

45. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda altı pas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yapan Salih Dursun, topu üstten auta gönderdi.

45+1. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahasının önünden yaptığı yerden sert vuruşta kaleci Muslera, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

68. dakikada Sneijder'in ceza alanı dışından yaptığı sert şutta, top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

75. dakikada Cardozo'nun uzak mesafeden sert şutunda kaleci Muslera, yerden gelen topu güçlükle kornere çeldi.

76. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Özer Hurmacı'nın ön direğe kullandığı köşe vuruşunu Papadopoulos arkaya aşırdı. Kale sahasında uygun durumda bulunan Medjani, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

86. dakikada Trabzonspor, 3-0 üstünlüğü yakaladı. Hızlı gelişen atakta sol çaprazdan ceza sahasına şık çalımlarla sokulan Yusuf Erdoğan, Chedjou'yu geçerek yaptığı plase vuruşla fileleri havalandırdı: 0-3

Trabzonspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Galatasaray evinde ilk kez yenildi

Ligdeki son iki maçında Kardemir Karabükspor ve Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla geçen "Cim Bom", Trabzonspor önünde serisini devam ettiremedi.

Galatasaray, bordo-mavili ekibe yenilerek, bu sezon taraftarı önünde ligdeki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu. "Cim Bom", Türk Telekom Arena'da geride kalan 4 lig maçında, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde edilmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 10. haftasını puansız kapatarak 19 puanda kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Anderlecht maçı öncesi moral kazanma fırsatını kullanamadı.

Prandelli'ye istifa çağrısı

Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor karşısında aldığı yenilgi, taraftarların teknik direktör Cesare Prandelli'yi istifaya çağırmasına neden oldu.

Maçta Galatasaray'ın 2-0 geriye düşmesinin ardından taraftarların tepkisi başlarken, "Prandelli istifa" tezahüratları yapıldı.

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerine karşı galibiyet serisi bitti

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en önemli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 7 maçtır devam eden iç saha galibiyet serisi, bu akşam son buldu.

Bu rakiplerine karşı iç sahadaki son puan kaybını, 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında Beşiktaş'la 2-2 kalarak yaşayan "Cim Bom", ardından oynadığı 7 maçı da kazanmasına karşın, Trabzonspor yenilgisiyle serisini noktaladı.

Farklı yenilgiler listesine eklendi

Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor karşısında yaşadığı 3-0'lık mağlubiyet, bu sezonki farklı yenilgiler arasında yerini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste aldığı 4 gollü mağlubiyetlere, ligde de İstanbul Başakşehir (4-0) yenilgisini ekleyen "Cim Bom", Trabzonspor önünde de kalesinde 3 gole engel olamadı.