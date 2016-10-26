Sneijder kiraladığı eve servet ödedi!

Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau, Galatasaray’ın Florya’daki tesisine yakın olmak için ev değiştirdi. Çift Ataköy sahilindeki bir rezidansa taşındı.

Ünlü futbolcu ile eşi Yolanthe Cabau, takımın Florya’daki tesislerine yakın olabilmek için uzun zamandır yaşadıkları Maçka Residence'daki evlerini boşaltıp Ataköy’e gitti.



Ataköy Marina içerisindeki Ataköy Marina Park Residence’a taşınan çifte bu değişiklik pahalıya mâl oldu.

Residence içinde sadece iki adet bulunan 306 metrekarelik 3+1 dairenin aylık kirasının 10 bin Euro (yaklaşık 33 bin 500 lira) olduğu öğrenildi.

Kira sözleşmesi imzalamadan önce minimum bir yıl oturmayı taahhüt eden Sneijder, bir yıllık kira bedeli olan 120 bin Euro’yu da peşin ödedi.