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Spor

Sneijder, kariyerinin gol atamama rekorunu kırdı

Sneijder, bugün Belarus karşısında Hollanda Milli Takım formasını giyecek

07 Ekim 2016 16:40

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, 14 yıllık profesyonel futbol kariyerinde bir ilki yaşıyor. Sarı kırmızılı takımda 19 maçtır gol atamayan Sneijder, daha önceki takımlarında en fazla 17 maç golsüz kalmıştı. Cimbom’un 10 numarası Galatasaray formasıyla son golünü 10 Şubat’ta Akhisar’a attı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray formasıyla son golünü 10 Şubat'ta Akhisar Belediyespor'a atan Wesley Sneijder aylardır suskun. Sarı-kırmızılı takımla 19 resmi maçtır ağları havalandıramayan Sneijder bu periyotta rakip kalelere toplam 46 şut girişimde bulundu. Hollandalı 10 numara bu 46 şutun 18'inde isabet sağlasa da gol atmayı başaramadı. Sneijder kariyerinde daha önce forma giydiği takımlarda bu kadar uzun süreli gol orucu yaşamamıştı.

Belarus sınavı

Bu sezon G.Saray formasıyla üç asist yapan ancak tabelaya adını yazdıramayan Hollandalı yıldız, eski takımları İnter'de 15, Real Madrid'de ise 17 maç gol hasreti çekmişti. Kulüp kariyerinde ilk kez bu kadar uzun süre gol atamayan yıldız futbolcu milli takımında ise geçen ay İsveç'i avlamıştı. Sneijder, bugün Belarus karşısında Hollanda Milli Takım formasını giyecek.

Bruma 10'u zorluyor


Galatasaray'a geldiği günden bu yana Drogba ve Muslera ile birlikte en çok forması satılan futbolcu olan Wesley Sneijder'e bu sezon yeni bir rakip çıktı. Bruma'nın formasının sezon başından beri yükselen satış grafiği Hollandalı yıldızın krallığını zorluyor.

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Wesler SneijderGalatasaraygol atamama

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