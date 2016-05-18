Sneijder kadroda, van Persie kadro dışı

Hollanda Teknik Direktörü Danny Blind, hazırlık maçları için 31'den 26'ya düşürdüğü aday kadroya Galatasaray'dan Wesley Sneijder'i dahil ederken, Fenerbahçeli Robin van Persie'yi almadı.

Hollanda Milli Takımı'nın, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belirlendi.



haberler.com'un haberine göre, Blind, PSV'den 8 futbolcuya yer verdiği kadroya, Roma forması giyen ve sakatlığını atlatan Kevin Strootman'ı da alırken, Utrecht'in genç oyuncusu Bart Ramselaar'ı ise ilk kez davet etti.

Kadroya alınan Sneijder, 26 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinden dolayı Hollanda'nın 27 Mayıs'ta İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı hazırlık maçında forma giyemeyecek.



2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'ndan çıkamayarak hayal kırıklığına yol açan Hollanda, 27 Mayıs'ta İrlanda Cumhuriyeti, 1 Haziran'da Polonya ve 4 Haziran'da Avusturya ile karşılaşacak.



Hollanda Milli Takımında 26'ya düşürülen aday kadro

Deplasmanda yapacağı üç karşılaşmaya da 22 Mayıs'ta Portekiz'de başlayacak kampta hazırlanacak Hollanda Milli Takımı'nın 26'ya düşürülen aday kadrosunda bulunan isimler şöyle:



Kaleci: Jasper Cillessen (Ajax), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Jeroen Zoet (PSV)



Savunma: Jeffrey Bruma, Jetro Willems (PSV), Virgil van Dijk (Southampton), Patrick van Aanholt (Sunderland), Kenny Tete, Joel Veltman (Ajax), Ron Vlaar (AZ Alkmaar), Daley Blind (Manchester United)



Orta saha: Riechedly Bazoer (Ajax), Tonny Vilhena (Feyenoord), Marco van Ginkel, Davy Pröpper (PSV), Bart Ramselaar (Utrecht), Kevin Strootman (Roma), Georginio Wijnaldum (Newcastle United), Wesley Sneijder (Galatasaray)

Forvet: Luuk de Jong, Jürgen Locadia, Luciano Narsingh (PSV), Vincent Janssen (AZ), Bas Dost (Wolfsburg), Memphis Depay (Manchester United), Quincy Promes (Spartak Moskova)