Sneijder için şaşırtan iddia: Bedavaya gidecek

Galatasaray, Igor Tudor'un yeni sezon planlarında yer almayan Wesley Sneijder'in bonservisini bedelsiz olarak vermeye hazırlanıyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetimin, Hollandalı'nın yıllık 5 milyon Euro'yu bulan maliyeti nedeniyle talip çıkması halinde oyuncuyla yollarını ayıracağı iddia edildi.

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7.5 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Sneijder, istediği şartları sağlayacak bir kulüp bulması durumunda Galatasaray tarafından bonservis bedeli istenmeden serbest bırakılacak.