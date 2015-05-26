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Spor

Sneijder G.Saray'ın ilk transferini açıkladı

Yıldız oyuncu açıklamasında kardeşi Rodney Sneijder'in de gelecek sezon kampına katılacağını söyledi

26 Mayıs 2015 14:40

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, "Kardeşim, yeni sezon hazırlık çalışmasında bizimle beraber olacak." dedi.

2014-2015 sezonunun şampiyonu olan ve Türkiye’de ilk defa 4. yıldızı kazanan Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, kutlama sırasında bomba bir açıklama yaptı.

Yıldız oyuncu açıklamasında kardeşi Rodney Sneijder'in de gelecek sezon kampına katılacağını söyledi.

 

‘Kardeşim yeni sezonda bizimle çalışacak’

 

"Sezonu çok daha güzel şekilde bitirebiliriz. Çünkü 3 Haziran’da çifte kupa kazanmak için Bursa ile mücadele edeceğiz. Bir de Galatasaray camiasına sürprizim var. Kardeşim Rodney, yeni sezon hazırlık çalışmasında bizimle beraber olacak. Teknik heyet uygun görürse belki de taraftarlar yeni sezonda iki tane Sneijder izleyecek.”

 

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