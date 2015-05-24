Sneijder: Galasaray'dan ayrılmayı düşünmem için...

Galatasaray'ın Hollondalı yıldızı Wesley Sneijder, Juventus'tan kendisine gelen teklifle ilgili konuştuç. Fox Sports'a açıklama yapan futbolcu, Juventus'un kendisiyle oldukça ciddi şekilde ilgilendiğini söylerken Avrupa Şampiyonası öncesinde Galatasaray'dan ayrılmaya çok sıcak bakmadığını söyledi.

Sneijder, "Juventus çok ciddiydi. Resmi bir teklif de geldi, ama kulübüm kontratımdaki maddede ısrar etti, ben de kulübümde kaldım. Aldığım kararın yüzde yüz arkasındayım. Juventus büyük bir kulüp ama burada çok mutluyum ve bu yüzden ayrılmak istemedim. Gelecekte ne olur, birlikte göreceğiz. Ayrılmayı düşünmem için çok iyi bir teklif olmalı. Aksi olmadıkça burada kalacağım. Diğer taraftan Avrupa Şampiyonası öncesinde başka bir kulübe gitmeme de gerek yok" ifadelerini kullandı.

Hollandalı yıldız oyuncunun 2016 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.