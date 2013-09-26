Galatasaray'daki kavganın sebebi Sneijder'in antrenmana çıkmak istememesi

Wesley Sneijder ile Emmanuel Eboue'nin arasında çıkan kavganın perde arkası netleşti. G.Saraylı futbolcular'ın antrenörsüz çıktıkları dün sabahki antrenmanda kendi aralarında toplanıp “Hocamız burada gibi çalışalım” kararı almasından sonra idman klasik düz koşu ile başlayacaktı. Ancak bu koşuya, “ayağım ağrıyor” gerekçesiyle katılmak istemeyen Sneijder'e Eboue sinirlenerek, “Bütün takım burada koşuyor. Senin farkın ne? Yalan söyleme. Daha dün koşuyordun” diye çıkıştı.

Hürriyet'in haberine göre, antrenmanın devamında ise Sneijder ile çarpışan Eboue, Hollandalıyı itti. Sneijder’da iterek karşılık verdi. Araya kaptan Selçuk ve Drogba girdi. Ancak Sneijder, Selçuk’u da itmekten geri kalmadı.

Hasan Şaş da Sneijder'e kızdı

Tarih 24 Eylül 2013… Fatih Terim, Galatasaray takımının başında son antrenmanında. Taktik çalışması bitiyor ve sıra her idman olduğu gibi düz koşu faslına geliyor. Aynı anlarda görevden alınan Fatih Terim, soyunma odasına geçiyor. Ardından Sneijder izin almadan idmanı terk ediyor. Bu başına buyruk tavır üzerine antrenör Hasan Şaş küplere biniyor. Şaş, “Bu adam nasıl bunu yapar” diye bağırıyor. Ancak Hollandalı umursamıyor.

Konuşmayı Selçuk yaptı

Terim’den sonra Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın takımı idmana çıkarması bekleniyordu. Ancak iki teknik adam, Taffarel ile birlikte toplantı yaptı ve çalışmaya çıkmadı. Bunun üzerine önce Drogba takımı toplayıp konuşma yapmak istedi.

Ancak kaptan olarak Selçuk konuşma yapmak isteyince Drogba, buna saygı duydu. Kondisyoner Scott Piri idmanın yarım saatlik bölümünden sonra takıma katıldı.