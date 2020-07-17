Sneijder'den futbola geri dönüş sinyali

Dünya futbolunun önemli isimlerinden ve Galatasaray'ın eski 10 numarası Wesley Sneijder futbola dönmek istiyor. Hollandalı yıldızın hedefi doğduğu şehrin takımı Utrecht'in formasını giymek.

36 yaşındaki eski futbolcu, 2019 yılında Katar temsilcisi Al Gharafa macerası sonrası kramponlarını asmıştı. Hollandalı yıldız futbola vedasının ardından aldığı kilolarla dikkat çekmişti.

Hollanda basınına konuşan Wesley Sneijder'in kardeşi Jeffrey, "Wesley kilo vermek ve yeniden bir şeyler ile meşgul olmak istiyor. Bir süredir futboldan uzak. Sahalara dönmenin nasıl bir his olduğunu yeniden tatmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Amatör kul takımla antrenmanlara çıkacak

Sneijder, ilk olarak amatör ligde bulunan DOS Holland Stichtse Boys takımıyla antrenmanlara çıkacak. Hollandalı yıldızın hedefi formunu bulduktan sonra, doğduğu şehrin takımı, Hollanda 1.Lig ekiplerinden Utrecht formasını giymek.

Wesley Sneijder, Inter ile Şampiyonlar Ligi ve Serie A, Real Madrid ile LaLiga şampiyonlukları yaşadı. Hollandalı yıldız, Galatasaray kariyerinde ise 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 kez de Türkiye Süper Kupasını kaldırdı.

Sneijder, kariyerinde 573 maçta 152 gol atıp 143 asiste imza attı.

Robben geri döndü

Daha önce 2019 yılında Bayern Münih'te kariyerini noktalayan Arjen Robben, futbola dönüş kararı almıştı. 36 yaşındaki yıldız, Hollanda ekibi Groningen ile önümüzdeki sezon için anlaştı.