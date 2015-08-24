Sneijder aşkını işçi yeleğine yazan Sezgin, bugün hayallerine kavuşuyor

Parası yetmediği için forma alamayan, üzerine ‘10 Sneijder’ yazdığı işçi yeleğiyle önce sosyal medya kullanıcılarının, sonra da Hollandalı yıldızın dikkatini çeken ve bugün Galatasaray tarafından maçta ağırlanacak olan Sezgin Doğangüzel, dualarının kabul olduğunu söylüyor.

Sınav kurs parasını çıkarmak üzere inşatta işçilik yapan Sezgin'i öğrenen Sneijder kulübünden onun bulunmasını istedi. 2 saat içinde Sezgin’e ulaşan G.Saray onu bugünkü Osmanlıspor maçında statta ağırlayacak. Ankara’dan İstanbul’a gelecek Sezgin, ilk kez uçağa binecek.. Sezgin, seyahat öncesi Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün sorularını yanıtladı:

‘Günde 40-45 lira kazanıyorum’

Sezgin, inşaatta kaç para kazanıyorsun?

Hacettepe Üniversitesi Polatlı Meslek Yüksekokulundan inşaat mezunuyum. Halen eğitim hayatım devam ediyor. YGS sınavına girdim. Düşük bir puan aldım. Özel bir üniversite tutuyor ama maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamıyorum. Bu yüzden çalışıyorum. Mevsimlik bir işçiyim. Günlük 40-45 lira inşaatta yevmiye alıyorum.

Gidebileceğin özel üniversitelerin yıllık ücreti ne kadar?

Gidemeyeceğim için fiyatını dahi öğrenmek istemedim.

‘Babam iflas edince...’

O zaman eğitim sezonunda da çalışacaksın?

YGS’de yerleşemezsem bir okula, 1 yıl daha sınavlara hazırlanacağım. Bunun için çalışmam gerekli. Ben 13 yaşımdan beri çalışıyorum. Manavda, gözlükçüde, internet kafede, play station kafede, sanayiide çalıştım. Garsonluk yaptım. Babamın çalıştığı berberde çıraklık yaptım. Boş durmadım kısaca ben hiç…Annem, babam, ağabeyim de öyledir…Babamın berber dükkanı vardı. İflas etti. Ona da, borçlarını ödemesi için yardım etmemiz gerekiyordu, çalıştık. Bir de tek sosyal aktivitem Galatasaray’dı. Ona kavuşmak için çalışmam gerekiyordu.

‘G.Saray karın doyurmaz’ dediler, şimdi özür dilediler”

Galatasaraylı olmanın özel bir hikayesi var mı?

Babam Fenerli olsa onu da sevmezdim. Yemedim, içmedim, çalıştım, G.Saray maçlarına gitmek için. Annem birçok kez ‘Hakkımı helal etmem’ dedi, Babam küstü benimle. Evden kaçtım, maça gittim. ‘Galatasaray karın doyurmuyor’ dediler. Hayır Galatasaray karın doyuruyor abi.

Peki böyle diyen ailen bu son gelişmeleri nasıl karşıladı?

Hepsi karşıma geçip özür diledi. Ağabeyim anneme ‘Bak çocuğa yıllarca ‘G.Saray sevgisi karın doyurmaz dediniz. Sonunda G.Saray karnını, kalbini doyuracak’ demiş.

‘Hoca, ‘sınıfta kalırsın’ dedi, yine de gittim’

“Deplasmanlara otobüs ile gidiyordum. Yevmiyem 30 lira iken de hep maça harcadım.Çoğu kez devamsızlıktan kaldım. Bir hocam vardı ‘Bu maça gidersen kalırsın’ dedi. Ben yine o gün Anderlecht maçı için İstanbul’a koştum.”

Sneijder’e patik Yolanthe’ye tülbent

“Kulübün davetinden sonra eve dayımlar geldi. Dayım Erhan Kaya, Selçuk İnanhayranıdır. ‘Git (Dayım sana kurban oluyor) diye söyle’ diyor. Annem, ‘Elin boş mu gideceksin’ dedi. Dedim ‘Anne, (Yeleği götüreceğim Sneijder’e.) ‘Olmaz’ dedi. Sneijder’e patik ördü. Kış olduğunda ayakları üşümesin, o ayaklarla Galatasaray için gol atıyor diye patik ördü. Eşine de tülbent hediye edecek annem.