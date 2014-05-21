Sneijder 2015 için söz verdi

Galatasaray’ın sezon sonunda oldukça iyi bir ritm tutturan ve takımına oldukça büyük bir katkı ağlayan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, Dünya Kupası’na gitmeden önce Başkan Ünal Aysal’a bir görüşme geçekleştirdi. Kayseri Erciyesspor maçı bitiminde Hollanda Milli Takımı’nın kampına katılacağı için, gitmeden Başkan Aysal’ı ziyaret etmek isteyen başarılı futbolcu “Başkanım göreceksiniz seneye çok daha başarılı olacağız” ifadeleriyle hem hakkında çıkan transfer dedikodularını yalanlamış oldu hem de başarı söz vermiş oldu.

Gençlerin katkısı artacak

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkıp 17 gol atan Sneijder’le Ünal Aysal arasında 15 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen toplantıda, yıldız oyuncu geride kalan sezonda başarılı olduklarını vurgularken “Bu sezon takımımız için tam bir geçiş yılıydı. Biz bu süreci Türkiye Kupası ve lig ikinciliği ile tamamladık. Zaman zaman yaşadığımız sıkıntılar da bu sebeptendi. Ama yeniliklere adapte olan bir takımdık. Takıma yeni katılan, genç arkadaşlarımız oldu. Onlar da önümüzdeki sezon oynayarak takımımıza daha fazla katkı sağlayacaklar” ifadelerini kullandı.

'Gecikme her takımda olur'

başkan Ünal Aysal, bu sözleri nedeniyle Sneijder’e teşekkür ederken futbolcuların alacaklarıyla ilgili de bilgilendirmede bulundu. Aysal, Hollandalı futbolcuya alacakların mayıs ayı sonuna kadar yatıracağını söyledi.

Buna karşın yıldız oyuncu ise “Her kulüpte ödemeler konusunda bu tip gecikmeler olabilir. Benim açımdan hiçbir sorun yok” diye konuştu.

'Daha iyi olacağız'

Avrupa’nın dev kulüplerinin transfer listesinde yer alan Hollandalı, Galatasaray’da kalacağını “Başkanım göreceksiniz seneye çok daha başarılı olacağız” ifadeleriyle teyit etmiş oldu.