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Miranda Kerr, Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evleniyor

Los Angeles'ta 12.5 milyon dolara bir ev satın alan çiftin yakında nişanlanmaları bekleniyor

10 Temmuz 2016 01:44

Bir yılı aşkın süredir aşk yaşayan Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile süpermodel Miranda Kerr evlilik kararı aldı. 

Birlikte yaşamak üzere Los Angeles Brentwood'da 12.5 milyon dolara 4 yatak odalı bir malikâne satın alan çiftin yakında nişanlanmaları bekleniyor.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, Kerr'in aktör Orlando Bloom'dan olan oğlu Fylnn'in rahatı için de hiçbir masraftan kaçınmıyor.

 

"Durumdan memnunuz"

 

Spiegel ve Kerr, bu yaz evlenecekleri yönündeki haberleri yalanlamış ve ilişkilerinin mevcut durumundan çok memnun olduklarını açıklamışlardı.

Orlando Bloom'dan üç yıl önce boşanan Miranda Kerr, sevgilisiyle evlilik yolunda olduklarını açıkladı.

E! News'in haberine göre, eski Victoria's Secret mankeni genç iş adamıyla yakında nişanlanacak.

 

 

 

 

 

 

 

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SnapchatEvan SpiegelMiranda KerrLos AngelesevlilikVictorias Secret

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