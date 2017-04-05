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Bilim / Teknoloji

SnapChat'e yeni özellik geldi

SnapChat’e arama özelliği geliyor

05 Nisan 2017 20:19

Facebook ve Instagram’ın kendisini kopyalaması ile gündemde olan SnapChat belki de Facebook’a yol gösterecek yeni bir özellik için düğmeye bastı.

SnapChat’e arama özelliği geliyor. Arama özelliği, herkese açık içerik arasında gezmenize izin veriyor. 

Başka bir deyişle yakın çevreniz için çektiğiniz snap’ler arama özelliği sayesinde pek çok kişinin daha ekranında belirecek. 

Bu özellik şimdiden pek çok kullanıcının tepkisiyle karşılaşmış durumda. Zira kullanıcılar basit bir arama ile on binlerce snap’e ulaşabilecek. 

Snapchat konuyla ilgili yaptığı açıklamada arama özelliğinin gelişmiş makine öğreniminden faydalandığının altını çiziyor. 

Bu kullanıcıların yükledikleri snap’lerin de otomatik olarak filtreleneceğini işaret ediyor.

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