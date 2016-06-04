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Bilim / Teknoloji

Snapchat kullanıcı sayısında Twitter'ı solladı

Snapchat, son altı ayda 40 milyon günlük aktif yeni kullanıcı kazandı

04 Haziran 2016 02:31

Snapchat son açıkladığı verilere göre günlük 150 milyon aktif kullanıcı sayısı ile Twitter’dan daha fazla günlük aktif kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı.

Snapchat aslında hızlıca silinen fotoğraf konseptiyle gençlerin büyük ilgisini çekerek hayatına başladı ancak kullanıcıların günlük hayatlarını fotoğraflar vasıtasıyla öyküleştirebildikleri yeni formatıyla büyümesi ivme kazandı.

 

3 milyar doları reddetti

 

teknolojioku.com'un haberine göre; Facebook’un 2013 yılı sonunda verdiği 3 milyar dolarlık satın alma teklifini reddeden uygulamanın kurucusu Evan Spiegel’in doğru kararı vermiş olduğu da hızla yükselen kullanıcı sayısıyla anlaşılıyor.

Fotoğraf odaklı sosyal medya uygulamasının bu hızlı yükselişi reklam verenlerin de dikkatini çekiyor. Günde üç milyara yakın videonun seyredildiği uygulamadaki 150 milyon aktif kullanıcı aynı zamanda reklam verenlerin de hedefinde bulunuyor.

Kullanıcı yaş ortalaması 13-15 arasında yoğunlaşan uygulama gençleri hedefleyen markaların ve reklam kampanyalarının odağı olmuş durumda.

 

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